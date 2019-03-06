Гудачек: уверены, что «Спартак» вернётся в Санкт-Петербург на 7-й матч серии

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек подвёл итоги пятого матча серии первого раунда плей-офф со СКА (1:2).

«Не хочу говорить, какое было последнее слово судьи в предыдущем матче. Не скажу, что этот момент как-то особенно мотивировал, надо готовиться к каждой игре. Поговорили вчера о судьях, о нашей игре, о том, как играет СКА, но сегодня не получилось выиграть, две ошибки сделали. Да, удаления подвели. Бывают оправданные удаления, тогда ещё нормально, но такие, как сегодня были в третьем периоде, – таких удалений не надо. Думаю, это эмоции.

Чувствуем, как можно со СКА играть, после двух хороших побед прибавилось уверенности. Сегодня был отличный хоккей, у нас тоже было большинство, но не реализовали. Они тоже чувствуют, что мы играем на равных, они думали что 4-0 в серии будет, и всё. Но мы воюем каждую игру. Очень хорошая серия и для игроков, и для болельщиков. Мне нравится, в какой хоккей мы играем. Уверены, что вернёмся в Санкт-Петербург.

В том году СКА лучше играл. У нас в «Северстали» было только одно звено, которое могло забить. Здесь, в «Спартаке», две-три такие линии», — передаёт слова Гудачека корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.