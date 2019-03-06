И. Воробьёв: на фортуну гнать не будем, её надо заработать

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился мнением о пятом матче серии первого раунда плей-офф со «Спартаком» (2:1). Питерская команда повела в серии со счётом 3-2, шестая игра состоится в Москве 8 марта.

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«Отличная игра плей-офф. Благодарю болельщиков за атмосферу и ребят за то, что молодцы. На фортуну гнать не будем. Её надо заработать. В моменте перед голом в наши ворота было долгое меньшинство, ребята устали. Но, в конце концов, счёт на табло. Пару игр назад Гавриков забил с пятака в большинстве, поэтому использовали его на этой позиции», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Питерская команда забросила 12 шайб в ходе серии с красно-белыми, при этом восемь из них — в большинстве.