Токранов: Гудачек как поймает кураж, так начинает все шайбы ловить

Защитник СКА Василий Токранов подвёл итоги пятого матча серии первого раунда плей-офф со «Спартаком» (2:1).



«Пока у нас с реализацией не получается, работаем на тренировках. Надеюсь, дальше будет лучше. В чём причина ошибок? Это хоккей, ошибки случаются. Ничего с этим не поделать.



Разберёмся, в чём причина пропущенных контратак. Мы знаем причину, будем стараться её исправить.



Гудачек не первую игру поймал кураж. Он как поймает его, так начинает всё ловить. Как видите, моментов много, просто не получается забить.



Как поздравили Рундблада? По плечу похлопали, молодчик.



Сложно сказать, будет ли нам теперь легче психологически. «Спартак» тоже хорошо играет, то две шайбы за одну минут забьют, то на последних секундах сравняют», — передаёт слова Токранова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА забил победный гол под смех «Спартака». Кто виноват? Николай Прохоркин держался за голову, а Максима Гончарова удалили за удар коленом.