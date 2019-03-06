Было ли удаление у «Спартака» в эпизоде с хитом Гончарова на Прохоркине?

Защитник «Спартака» Максим Гончаров получил двухминутное удаление за удар коленом в третьем периоде пятого матча серии плей-офф со СКА (1:2).



Хоккеист провёл сокрушительный силовой приём против форварда «армейцев» Николая Прохоркина. Хозяева воспользовались удалением Гончарова и забросили вторую шайбу в ворота Юлиуса Гудачека усилиями Давида Рундблада.

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— Да, это удар коленом.

— Нет, это чистый силовой приём.

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