Видео победного гола СКА в пятом матче серии со «Спартаком»

СКА принимал «Спартак» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый период не порадовал болельщиков результативными брсоками. Красно-белые открыли счёт на 5-й минуте второго периода благодаря голу Антона Злобина. Одним из ассистентов форварда выступил голкипер Юлиус Гудачек. Подопечные Ильи Воробьёва восстановили паритет в третьем периода стараниями Максима Карпова, реализовавшего численный перевес. Спустя несколько минут Давид Рундблад во второй раз огорчил поклонников «Спартака», реализовав большинство в результате удаления Максима Гончарова, и этот счёт сохранился до финальной сирены.

Видео победного гола Рундблада также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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