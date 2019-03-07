«Филадельфия» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 46-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода действующие чемпионы ведут со счётом 5:1. На 23-й минуте в большинстве отличился российский нападающий гостей Александр Овечкин, ассистентами выступили Никлас Бэкстрём и Джон Карлсон.

Посмотреть видео гола Овечкина можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкин в снайперской гонке опережает на пять шайб Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз». Всего в текущем сезоне на счету Александра 77 очков в 66 матчах – 46 голов и 31 результативная передача.

Ранее Овечкин достиг отметки в 45 голов за регулярный чемпионат. На его счету стало 10 таких сезонов. У Уэйна Гретцки и Майка Босси – по девять.