Проворов вынес шайбу с линии ворот после броска Овечкина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Встреча подходит к концу, действующие обладатели Кубка Стэнли впереди со счётом 5:3.

Лидер снайперской гонки Александр Овечкин отметился голом. Он мог оформить дубль, но в одном из моментов шайбу с линии ворот после его броска вынес защитник «лётчиков» Иван Проворов.

Видео момента можно посмотреть в твиттере» NHL GIFs.

Овечкин в снайперской гонке опережает на пять шайб Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз». Всего в текущем сезоне на счету Александра 77 очков в 66 матчах – 46 голов и 31 результативная передача.

Ранее Овечкин достиг отметки в 45 голов за регулярный чемпионат. На его счету стало 10 таких сезонов. У Уэйна Гретцки и Майка Босси – по девять.