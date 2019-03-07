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Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» — 5:3.

Гости к 26-й минуте провели уже пять результативных атак. Голы на счету Тома Уилсона, Бретта Коннолли, Александра Овечкина, Андре Бураковски и Никласа Бекстрёма. Впоследствии «лётчики» отыграли три шайбы усилиями Филиппа Майерса, Клода Жиру и Скотта Лотона.

Также на счету Овечкина результативная передача, бросок в створ и блок-шот за 20 минут на льду (4.14 – в большинстве). У Евгения Кузнецова показатель полезности «+1», 3 броска, силовой приём и 18% выигранных вбрасываний за 18.58 (4.05 – в большинстве). У Дмитрия Орлова 2 передачи, «+3», 3 броска и 2 блок-шота за 20.43.

На счету Ивана Проворова «-1», 3 силовых приёма и 6 блок-шотов за 23.17 (3.30 – в меньшинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2019, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3 : 5
0:2, 1:3, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Уилсон (Овечкин, Кемпны) – 05:55 (5x5), 0:2 – Коннолли (Хагелин, Нисканен) – 14:16 (5x5), 0:3 – Овечкин (Бекстрём, Карлсон) – 22:32 (5x4), 0:4 – Бураковски (Бойд, Орлов) – 24:18 (5x5), 0:5 – Бекстрём (Врана, Дженсен) – 25:42 (5x5), 1:5 – Майерс (Жиру, Кутюрье) – 39:48 (5x5), 2:5 – Жиру (Линдблом, Кутюрье) – 40:10 (5x5), 3:5 – Лотон (Макдональд, Раффль) – 47:48 (5x5)
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