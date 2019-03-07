Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» — 5:3.

Гости к 26-й минуте провели уже пять результативных атак. Голы на счету Тома Уилсона, Бретта Коннолли, Александра Овечкина, Андре Бураковски и Никласа Бекстрёма. Впоследствии «лётчики» отыграли три шайбы усилиями Филиппа Майерса, Клода Жиру и Скотта Лотона.

Также на счету Овечкина результативная передача, бросок в створ и блок-шот за 20 минут на льду (4.14 – в большинстве). У Евгения Кузнецова показатель полезности «+1», 3 броска, силовой приём и 18% выигранных вбрасываний за 18.58 (4.05 – в большинстве). У Дмитрия Орлова 2 передачи, «+3», 3 броска и 2 блок-шота за 20.43.

На счету Ивана Проворова «-1», 3 силовых приёма и 6 блок-шотов за 23.17 (3.30 – в меньшинстве).

Проворов вынес шайбу с линии ворот после броска Овечкина