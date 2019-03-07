Холтби – второй вратарь после Драйдена, быстрее всех одержавший 250 побед

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» — 5:3.

Вратарь «столичных» Брэйден Холтби отразил 27 бросков из 30. Голкипер одержал 250-ю победу в карьере, для этого ему понадобилось провести 409 матчей. Быстрее отметки в такое количество побед достиг только Кен Драйден (381 игра).

В 47 матчах (46 – в стартовом составе) Холтби одержал 24 победы и оформил 2 шат-аута. В среднем за встречу он пропускает 2,94% шайбы, отражая 90,9% бросков.

Гости уже к 26-й минуте провели пять результативных атак. Голы на счету Тома Уилсона, Бретта Коннолли, Александра Овечкина, Андре Бураковски и Никласа Бекстрёма. Впоследствии «лётчики» отыграли три шайбы усилиями Филиппа Майерса, Клода Жиру и Скотта Лотона.