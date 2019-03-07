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Передача Голдобина помогла «Ванкуверу» одержать волевую победу над «Торонто»

Передача Голдобина помогла «Ванкуверу» одержать волевую победу над «Торонто»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в овертайме обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:2.

Счёт на 33-й минуте в меньшинстве при игре в формате «4 на 5» открыл защитник гостей Рон Хейнси. Менее чем через минуту Морган Райлли увеличил преимущество «Торонто». Хозяева в третьем периоде смогли восстановить равенство. На 43-й минуте отличился Луи Эрикссон, на 45-й – Джош Ливо. Победу хозяевам в овертайме принёс Александер Эдлер.

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин отметился результативной передачей. Также на его счету бросок в створ за 15.49 на льду (3.22 – в большинстве).

У Никиты Зайцева бросок и 6 блок-шотов за 24.48 (4.26 – в меньшинстве). Игорь Ожиганов участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2019, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3 : 2
0:0, 0:2, 2:0, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Хейнси (Марнер, Браун) – 32:28 (4x5), 0:2 – Райлли (Таварес, Марло) – 33:02 (5x5), 1:2 – Эрикссон (Годетт, Шенн) – 42:21 (5x5), 2:2 – Ливо (Голдобин, Годетт) – 44:13 (5x4), 3:2 – Эдлер (Бёзер, Маркстрём) – 63:11 (3x3)
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