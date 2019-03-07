Вайсфельд: момент с штрафом Гончарова сложный, судьям не повезло, что СКА забил

Известный в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд поделился мнением об эпизоде, произошедшем в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Спартаком» (2:1, 3-2). Защитник «Спартака» Максим Гончаров получил двухминутное удаление за удар коленом Николая Прохоркина.

«Очень неоднозначный момент. Теоретически и Осипова можно было за подножку удалять, и вообще можно было никого не удалять. Может быть, Гончаров в этой истории вообще меньше всех виноват, но нельзя сказать, что там ничего не было. Сложный момент. Не могу сказать, почему Прохоркин держался за лицо, может быть, за спину Осипова зацепился, я не увидел, что ему попало в голову.

Проблема в том, что после всех этих моментов СКА забивает. Если бы это было в середине игры, и СКА не забил, никто бы об этом и не вспомнил. К сожалению, судьям не повезло. В предыдущем матче был удар клюшкой, без вариантов. А здесь вариантов много – и симуляция Прохоркина, и нарушение или не нарушение Осипова, тут на усмотрение судьи. Они так видели момент, значит, всё правильно сделали.

Я пять раз посмотрел, и у меня нет чёткого мнения, а судьи должны мгновенно принимать решение. Если бы мне сказали, что здесь ничего не было, я бы согласился. Так же согласился бы с симуляцией Прохоркина или подножкой Осипова», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Реакция защитника «Спартака» Гончарова на удаление за фол на Прохоркине