Атюшов — о Мозякине: как только легенда спотыкается, её начинают закапывать

Защитник «Амура» Виталий Атюшов поделился мнением о серии «Металлурга» с «Салаватом Юлаевым» (2-3) и о вале критике, обрушившемся на капитана «Магнитки» Сергея Мозякина. Атюшов выступал за магнитогорский клуб на протяжении восьми сезонов (2003-2011).

«Пока „Магнитка“ уступает Уфе — 2-3, но я думаю, что в серии будет семь матчей и скорее всего „Металлург“ в Магнитогорске игре номер семь победит. Во всяком случае лично я верю в родную команду. Слухи об эпидемии гриппа? Об этом мы узнаем разве что потом, уже на каникулах. Сейчас же можно сказать об эпидемии гриппа, которая зимой буквально выкосила „Амур“. В итоге некоторым игрокам пришлось выходить на лёд с температурой, также была вызвана группа хоккеистов из Красноярска из клуба ВХЛ.

Критика Мозякина? Это наша, российская традиция: как только легенда спотыкается, её начинают клевать и закапывать. А вот я, наоборот, хотел бы Мозякина поддержать, он — большой мастер, лучший снайпер в истории нашего хоккея", — цитирует Атюшова Russia-Hockey.

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