Зайцев: Прохоркин лежал и выпрашивал «5+20», судьи не стали ущемлять «Спартак»

Известный хоккейный арбитр Александр Зайцев поделился мнением об эпизоде в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ СКА — «Спартак» (2:1, 3-2). Защитник «Спартака» Максим Гончаров получил двухминутное удаление за удар коленом Николая Прохоркина.

«Это чистое удаление, Гончаров именно бил Прохоркина в голову. Никакой симуляции тут нет, но, возможно, Прохоркин просил больший штраф. В матче «Барыс» — «Торпедо» Аляев сыграл плечом, это уже на усмотрение судьи. А Гончаров умышленно шёл бить, но попал удачно, что не убил. А так могло быть и «5+20».

Удар коленом – это неправильно, там можно было дать за игру высоко поднятой клюшкой, за удар в голову. Судьи тоже под большим напряжением, вопрос сложный. Но две минуты там было. Где были руки у Гончарова, коленом там не пахнет? Им надо было давать удар в голову, а это минимум «2+10». Судьи хотели этого избежать, чтобы не ущемлять «Спартак», и придумали удар коленом. Людям непонятно, где там нога, хотя ему били в голову. Немного неудачно судьи сформулировали удаление, опасная игра высоко поднятой клюшкой была бы понятнее. Слава богу, были опытные судьи, поступили правильно. Никакого убийства там не было на «5+20», судьи ограничились двухминутным удалением.

Нельзя говорить, что Прохоркин симулировал. Он упал, потому что ушёл от серьёзного удара, его же могли расколоть. Если бы ему попали чисто, он мог бы получить травму или даже вообще закончить. Прохоркин хотел, чтобы дали большой штраф, поэтому остался лежать и врачи вышли на лёд. Судьи на это не поддались и дали малый штраф.

Аляев бил Асетова плечом, а не локтем. Может, он ему и попал в висок, но что ему, так плохо от этого было? Асетов мог бы поехать меняться, а он упал, из-за него остановили игру. Если бы не упал, вообще не было бы удалений, а так дали обоим», — сказал Зайцев «Чемпионату».

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