Передача Голдобина — в обзоре сенсационной победы «Ванкувера»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в овертайме обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:2. «Косатки» одержали вторую победу в последних семи матчах.

Счёт на 33-й минуте в меньшинстве при игре в формате «4 на 5» открыл защитник гостей Рон Хейнси. Менее чем через минуту Морган Райлли увеличил преимущество «Торонто». Хозяева в третьем периоде смогли восстановить равенство. На 43-й минуте отличился Луи Эрикссон, на 45-й – Джош Ливо. Победу хозяевам в овертайме принёс Александер Эдлер.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин отметился результативной передачей. Также на его счету бросок в створ за 15.49 на льду (3.22 – в большинстве).

У Никиты Зайцева бросок и 6 блок-шотов за 24.48 (4.26 – в меньшинстве). Игорь Ожиганов участия в матче не принимал.