ВХЛ вынесла вердикт по массовой драке в матче «Рязань» — «Рубин»

Высшая хоккейная лига вынесла вердикт по массовой драке в матче плей-офф «Рязань» — «Рубин» (0:2, 0-3).
В заседании приняли участие представители ХК «Рязань» — генеральный менеджер Василий Нарзяев, главный тренер Павел Десятков и капитан команды Артём Седунов, а также главные судьи, обслуживавшие данный матч — Антон Демура и Александр Солнцев.
По итогам заседания приняты следующие решения:
1. В отношении хоккеистов команды ХК «Рязань»:
— дисквалифицировать Артёма Седунова и Никиту Попова на три матча;
— дисквалифицировать Давида Мнацяна и Кирилла Беляева на два матча;
— дисквалифицировать Андрея Рукина и Александра Большакова на один матч.
2. В отношении хоккеиста команды ХК «Рязань» Артура Чувиляева, а также хоккеистов команды «Рубин» Константина Фаста и Владимира Короткова оставить без изменения, наложенные на них наказания в соответствие с регламентом соревнования. На данных хоккеистов также наложены денежные штрафы.
Материалы будут направлены в дисциплинарный комитет ФХР для решения вопроса о возбуждении производства по делу о дисциплинарных правонарушениях, совершённых ХК «Рязань» и главным тренером команды Павлом Десятковым.
Аттестационная комиссия ФХР также рассмотрит факты неоднократного нарушения Десятковым правил вида спорта «хоккей».