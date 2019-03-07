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ВХЛ вынесла вердикт по массовой драке в матче «Рязань» — «Рубин»

ВХЛ вынесла вердикт по массовой драке в матче «Рязань» — «Рубин»
Хоккей / ВХЛ

Высшая хоккейная лига вынесла вердикт по массовой драке в матче плей-офф «Рязань» — «Рубин» (0:2, 0-3).

В заседании приняли участие представители ХК «Рязань» — генеральный менеджер Василий Нарзяев, главный тренер Павел Десятков и капитан команды Артём Седунов, а также главные судьи, обслуживавшие данный матч — Антон Демура и Александр Солнцев.

По итогам заседания приняты следующие решения:

1. В отношении хоккеистов команды ХК «Рязань»:
— дисквалифицировать Артёма Седунова и Никиту Попова на три матча;
— дисквалифицировать Давида Мнацяна и Кирилла Беляева на два матча;
— дисквалифицировать Андрея Рукина и Александра Большакова на один матч.

2. В отношении хоккеиста команды ХК «Рязань» Артура Чувиляева, а также хоккеистов команды «Рубин» Константина Фаста и Владимира Короткова оставить без изменения, наложенные на них наказания в соответствие с регламентом соревнования. На данных хоккеистов также наложены денежные штрафы.

Материалы будут направлены в дисциплинарный комитет ФХР для решения вопроса о возбуждении производства по делу о дисциплинарных правонарушениях, совершённых ХК «Рязань» и главным тренером команды Павлом Десятковым.

Аттестационная комиссия ФХР также рассмотрит факты неоднократного нарушения Десятковым правил вида спорта «хоккей».

ВХЛ: в игре «Рязань» — «Рубин» произошла массовая драка
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