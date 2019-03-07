Мойсанен: с любовью вспоминаю времена в «Ак Барсе», уход из клуба не моё решение

Тренер вратарей «Йокерита» Ари Мойсанен прокомментировал уход из «Ак Барса» после чемпионского сезона-2017/18.

«Я бы не хотел об этом говорить. Уход не был моим решением. И я не знаю, было это решение Билялетдинова или менеджмента клуба. Но в хоккейном бизнесе такие вещи иногда происходят. Я проработал в Казани пять лет, и иногда надо перейти на другую сторону дороги. Такова неизбежная составляющая хоккея. У меня нет никаких обид на «Ак Барс». Я с любовью вспоминаю времена, которые я провёл в клубе. Не могу ничего сказать плохого. Жизнь продолжается без «Ак Барса».

Гарипов без меня провалился? Думаю, это слишком простой взгляд на проблему. Повторюсь, что не хочу говорить ничего плохого о клубе и людях, которые связаны с «Ак Барсом». Я ценю время, которое там провел. И рад моментам, когда мы пересекаемся со всеми представителями клуба. У меня остались контакты в Казани, и я общался с людьми. Знаю, что происходит. Очень грустно, что Эмиль пропустил весь сезон, но это хоккей. Я знаю, что у него были проблемы со здоровьем, поэтому я не слишком удивлен, что он не может играть. Как я уже говорил, иногда такие вещи случаются", — приводят слова Гарипова «Известия».

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