Губарев: по Кравцову две ночи подряд идут переговоры, хочу помочь парню

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал переговоры с «Нью-Йорк Рейнджерс» о нападающем Виталии Кравцове.

«По Виталию Кравцову идут переговоры две ночи подряд. «Рейнджерс» заинтересованы в том, чтобы он приехал сейчас к ним и сыграл несколько матчей. По итогам этого они решат – поможет ли он им в следующем сезоне или останется в «Тракторе». Я бы тоже хотел помочь парню, чтобы он поехал за океан и проявил себя. Будем действовать в рамках регламента КХЛ.

Бэйлен у нас подписан – он не легионер. Томас и Щехура подписаны. Осталось три позиции, и по ним проведена огромная работа. Сейчас будем работать над этим. Важно понимание, какого плана нужны игроки. К примеру, Стоу выбыл из-за травмы, и Томас сразу просел. Райан тащил шайбу в зону, раздавал. В этом и будет заключаться работа. В нашем листе есть много отличных игроков, среди которых хоккеисты разных амплуа.

Судьба Тертышного? Понимание есть, но сейчас нам нужно будет встретиться с президентом «Трактора» Борисом Александровичем Дубровским, и тогда наступит какая-то ясность», — цитирует Губарева официальный сайт клуба.