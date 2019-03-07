Тертышный: «Трактор» весь сезон преследовали травмы, к этому нельзя привыкнуть

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги сезона.

«Я пришёл в команду по ходу сезона. Времени для раскачки не было, надо было сразу включаться. Проблем с этим не было – в прошлом сезоне я два месяца работал с командой в плей-офф, поэтому знал ребят. Набрали неплохой ход, был ряд отрезков, когда мы набирали много очков, что позволило нам зайти в зону плей-офф. Отдельное спасибо ребятам, особенно тем, на кого ложилась серьёзная нагрузка. Спасибо руководству, которое доверило такую ответственную работу. В плей-офф выиграл сильнейший, но все четыре матча мы провели достойно. В двух играх дома могли зацепиться за победы, но не реализовали свои моменты. Сейчас команда до 18 марта на восстановлении, а после мы соберёмся и будем анализировать полностью сезон, делать выводы.

Самым сложным был момент, когда в домашней серии мы взяли пять очков из шести возможных и пошли травмы. Например, Александру Бергстрёму попала шайба в конёк – перелом. В начале сезона Рихарду Йюнге упали на коленку и повредили связки. И при этом сроки восстановления всегда были от полутора месяцев. Эта череда травм преследовала нас на протяжении всего сезона. Такие моменты, конечно, неприятные и к ним нельзя привыкнуть. Всегда приходилось вносить изменения в сочетания, искать иные пути. Касалось всего – звеньев, меньшинства, большинства. На кого-то ложилась двойная нагрузка", — цитирует Тертышного официальный сайт «Трактора».