КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков в серии со СКА

Континентальная хоккейная лига оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков в серии первого раунда плей-офф со СКА (2-3).

«Во время проведения матчей плей-офф между московским «Спартаком» и санкт-петербургским СКА, состоявшихся 2 и 4 марта 2019 года в Москве, были зафиксированы нарушения технического регламента: болельщики хозяев, находившееся на фанатском секторе, неоднократно допускали скандирования оскорбительного характера в адрес команды соперника, судей, а также на лёд были брошены посторонние предметы. На «Спартак» наложены штрафы в соответствии с пп. 61.6 п. 61 ст. 32, пп. 61.1 п. 61 ст. 32, п. 44 ст. 32 Дисциплинарного регламента КХЛ», — сообщается в заявлении пресс-службы КХЛ.

Перед четвёртым матчем серии плей-офф с хоккейным клубом СКА «Спартак» выступал с обращением к своим болельщикам.

«Спартак» перед матчем со СКА выступил с обращением к болельщикам