Салливан: статистика Кросби превосходит все ожидания, он никогда нас не подводит

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре капитана команды Сидни Кросби.

«При игре в равных составах его статистика превосходит все ожидания, потому что он готов играть и в атаке, и в защите. Он постоянно играет против ведущих игроков в командах соперников и почти всегда берёт над ними верх. Он помогает нам удерживать победный счёт, выходит на лёд, когда нам нужен гол. Мы используем его во всех ситуациях, в самые ответственные моменты. И он никогда нас не подводит.

Гюнцель? У них отличное взаимопонимание. И со временем оно становится ещё лучше. Они отлично понимают друг друга, потому что давно играют вместе. И каждый из них великолепно читает игру. Поэтому они чувствуют друг друга. Это очень опасная связка», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

Кросби стал вторым действующим игроком в НХЛ, набравшим 1200 очков за карьеру