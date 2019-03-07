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Закончится ли серия «Металлург» — «Салават Юлаев» в шестом матче?

Закончится ли серия «Металлург» — «Салават Юлаев» в шестом матче?
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 7 марта, в Уфе состоится шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом». Начало — в 17:00 мск. После пяти матчей подопечные Николая Цулыгина впереди 3-2.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Закончится ли серия «Металлург» — «Салават Юлаев» в шестом матче?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

У магнитогорской команде перед этим матчем нет потерь в составе. Уфимской команде по-прежнему не смогут помочь защитник Павел Коледов и форвард Антон Бурдасов. Лучшим бомбардиром серии является финский форвард «Салавата» Теэму Хартикайнен, набравший 7 (3+4) очков в пяти матчах. Лучший бомбардир «Магнитки» Ник Шор набрал 3 (1+2) очка.

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Кадейкин перехватил и отдал шикарную передачу на гол Ткачёву. «Салават Юлаев» снова вырвался вперёд в серии – 3-2.
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