Закончится ли серия «Металлург» — «Салават Юлаев» в шестом матче?

Сегодня, 7 марта, в Уфе состоится шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом». Начало — в 17:00 мск. После пяти матчей подопечные Николая Цулыгина впереди 3-2.

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У магнитогорской команде перед этим матчем нет потерь в составе. Уфимской команде по-прежнему не смогут помочь защитник Павел Коледов и форвард Антон Бурдасов. Лучшим бомбардиром серии является финский форвард «Салавата» Теэму Хартикайнен, набравший 7 (3+4) очков в пяти матчах. Лучший бомбардир «Магнитки» Ник Шор набрал 3 (1+2) очка.

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