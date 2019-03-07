Пепеляев — о вылете «Ак Барса»: я даже не понимаю, как такое могло произойти

Защитник московского «Динамо» Алексей Пепеляев рассказал о переходе в клуб и поделился мнением о нынешнем плей-офф.

«Скажу честно, когда я ехал играть за «Буран», перейти в «Динамо» не рассчитывал. А потом всё случилось за один-два дня. Естественно, я сразу согласился на предложение московского клуба. Мне здесь всё нравится. Притираться к новой команде всегда надо. Но в «Динамо» это происходило недолго. Коллектив тут хороший! Все ребята простые, добрые. Повезло мне, что оказался здесь.

Плей-офф? Самая большая неожиданность, что прошлогодний чемпион — «Ак Барс» проиграл четыре матча кряду и первым вылетел из Кубка Гагарина. Зная, как хорошо Билялетдинов готовит свои команды к плей-офф, я даже не понимаю: как такое могло произойти?

Надо отдать должное красно-белым. У них в этом году неплохая команда. Видно, что на плей-офф они хорошо собрались, сыграли в свой хоккей. Вот и удивили всех, выиграв два первых матча. С одной стороны, это сенсация. Но ведь серия продолжается. Посмотрим, как всё дальше будет», — цитирует Пепеляева официальный сайт «Динамо».