Вяч. Козлов — о начале карьеры в 15 лет: сейчас такое повторить уже нельзя

Главный тренер «Химика» Вячеслав Козлов поделился воспоминаниями от начала игровой карьеры.

«С детства, как я помню, меня, кроме хоккея, ничего не интересовало. Родители сыграли в этом огромную роль. И сейчас у меня в памяти поединки ЦСКА – «Химик», которые собирали полные стадионы. Папа брал меня на эти матчи, когда тяжело было достать билет, потому что свободных мест не было не только на трибунах, но и в проходах, на ступеньках. С детства клюшки, перчатки… все это было в доме, а потому другого направления для себя я не видел. Летом – футбол, зимой – хоккей на катке, да и около дома «пятачок» для меня заливал еще мой дедушка. Собирались с ребятами из поселка. Родиться в Воскресенске и не полюбить хоккей – это было бы аномалией. Думаю, что в то время все бредили хоккеем и каждый мечтал стать хоккеистом, причем хоккеистом «Химика». Раньше переходы из клуба в клуб каждый год были редкостью, так «народ не ходил», если только не в ЦСКА, московское «Динамо» или в армию.

Начало карьеры в 15 лет? Сейчас, скорее всего, такое повторить уже нельзя. Теперь более «поздние» дети. В свое время Борис Беккер в 16 лет выиграл Уимблдон. Возможно ли повторить это в теннисе, в другом виде спорта?! Думаю, нет. Мне помогли большое желание, работа и помощь команды. Во мне увидели потенциал и дали возможность пораньше перейти во взрослый хоккей, «оббиться» среди мужиков, чтобы в дальнейшем я быстрее вышел на новый уровень", — цитирует Козлова газета «Куйбышевец».