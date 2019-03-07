Генменеджер «Торонто» — о Маршане: мастерская работа тролля

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан написал в соцсетях, что очень хочет посмотреть на новый контракт форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелла Марнера.

Так он прокомментировал публикацию, в которой говорилось, что Марнер стал восьмым игроком в истории «Мэйпл Лифс», сумевшим набрать 80 очков за 66 матчей. Маршан предложил платить Марнеру $12 млн в среднем за сезон и поставил два знака вопроса.

«Это мастерская работа тролля. По меньшей мере. Надо с уважением относиться к такому роду деятельности. И стоит помнить, что с вероятностью в 90% мы будем играть против них в плей-офф. Взвесьте шансы. И вот что получается — он просыпается в день игры и думает о „Торонто Мэйпл Лифс“. С моей точки зрения, это позитивный момент для нас. Атмосфера накаляется», — прокомментировал историю генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас.