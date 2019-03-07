«Салават» — «Металлург»: в воротах гостей Кошечкин, тройка Эллисона воссоединена

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Металлурга» на шестой матч серии плей-офф Кубка Гагарина, информируют команды в социальных сетях. После пяти матчей подопечные Николая Цулыгина впереди 3-2. Шестая игра противостояния состоится сегодня, 7 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В воротах гостей сыграет Василий Кошечкин, первую тройку нападения вновь образовали Сергей Мозякин, Мэтт Эллисон и Николай Кулёмин.

«Салават»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.

«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Верещагин, Кулёмин — Эллисон — Мозякин;

Береглазов — Рылов, Расмуссен — Пакаринен — Дорофеев;

Матушкин — Бирюков, Платонов — Шор — Булирж;

Дронов, Язьков, Любимов — Неколенко — Тимкин.