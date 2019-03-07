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«Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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«Салават» — «Металлург»: в воротах гостей Кошечкин, тройка Эллисона воссоединена

«Салават» — «Металлург»: в воротах гостей Кошечкин, тройка Эллисона воссоединена
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Металлурга» на шестой матч серии плей-офф Кубка Гагарина, информируют команды в социальных сетях. После пяти матчей подопечные Николая Цулыгина впереди 3-2. Шестая игра противостояния состоится сегодня, 7 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В воротах гостей сыграет Василий Кошечкин, первую тройку нападения вновь образовали Сергей Мозякин, Мэтт Эллисон и Николай Кулёмин.

«Салават»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.

«Металлург»:

Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Верещагин, Кулёмин — Эллисон — Мозякин;
Береглазов — Рылов, Расмуссен — Пакаринен — Дорофеев;
Матушкин — Бирюков, Платонов — Шор — Булирж;
Дронов, Язьков, Любимов — Неколенко — Тимкин.

Закончится ли серия «Металлург» — «Салават Юлаев» в шестом матче?
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