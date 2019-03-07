«Салават» — «Металлург»: в воротах гостей Кошечкин, тройка Эллисона воссоединена

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Металлурга» на шестой матч серии плей-офф Кубка Гагарина, информируют команды в социальных сетях. После пяти матчей подопечные Николая Цулыгина впереди 3-2. Шестая игра противостояния состоится сегодня, 7 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В воротах гостей сыграет Василий Кошечкин, первую тройку нападения вновь образовали Сергей Мозякин, Мэтт Эллисон и Николай Кулёмин.
«Салават»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.
«Металлург»:
Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Верещагин, Кулёмин — Эллисон — Мозякин;
Береглазов — Рылов, Расмуссен — Пакаринен — Дорофеев;
Матушкин — Бирюков, Платонов — Шор — Булирж;
Дронов, Язьков, Любимов — Неколенко — Тимкин.