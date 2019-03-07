Член правления «Слована» — о клубе в КХЛ: ожидаю положительного решения

Представители «Слована» на ежеквартальной пресс-конференции подвели итоги выступления словацкой команды в текущем сезоне КХЛ, сообщает портал sport.sk.

Главный тренер клуба Владимир Орсаг, спортивный директор Олдржих Штефль и член правления Юрай Широки заинтересованы в дальнейшем участии в КХЛ. Представители команды отметили, что к концу марта станет известно дальнейшее будущее «Слована».

«Слован» недоволен спортивной составляющей, финансами и менеджментом. Нам не удалось связаться с инвестором, но мы работаем над этим. К концу месяца объявим о том, будет ли «Слован» в следующем сезоне в КХЛ. Сделаем всё возможное, чтобы сыграть в КХЛ и добиться лучшего результата, чем в этом сезоне. Представители нашего клуба скоро поедут в Москву, где будут решаться все эти вопросы, и я ожидаю положительного решения", – приводит слова Широки sport.sk.