Голубовский: мы не сторонники обсуждения спорных эпизодов матча с «Барысом»

Генеральный директор «Торпедо» Ян Голубовский поделился мнением о пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Барысом» (1:3).



«Игра получилась жёсткой, нервной и эмоциональной. Другого и быть не могло, ведь серия с «Барысом» входит в свою решающую стадию. Мы видим настрой ребят, видим их желание во что бы то ни стало пробиться в следующий раунд, подарив тем самым праздник всему нашему хоккейному региону!



Спорные эпизоды прошедшей игры? Мы не сторонники обсуждения подобных тем и прочих разговоров, не касающихся действий нашей команды. Наша задача – максимально качественно подготовиться к шестому матчу серии и отблагодарить болельщиков, за 10 минут раскупивших практически все билеты на него, за их потрясающую поддержку!» — цитирует Голубовского официальный сайт «Торпедо».

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