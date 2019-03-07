Брисбуа: Кучеров способен в одиночку вытаскивать матчи

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа оценил игру нападающего команды Никиты Кучерова.



«Я не знаю ни одного игрока в лиге, который бы создавал столько в атаке. Да, он играет с очень хорошими хоккеистами. Но, наверное, так можно сказать про любого, кто претендует на «Харт Трофи». Именно в этом обычно дело. Но в очень многих матчах он ведёт игру. Несмотря на силу партнёров, Никита способен в одиночку вытаскивать матчи. И то, как он это делает, впечатляет», — приводит слова Брисбуа официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне Кучеров набрал 108 (31+77) очков в 67 матчах и повторил клубный рекорд. Ранее он единолично принадлежал форварду Венсану Лекавалье, набравшему 108 результативных баллов в 82 играх.

Кучеров — о рекорде: нормально. Просто каждый день работаю над игрой