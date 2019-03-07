Лучший вратарь МЧМ-2019 Кочетков: надо доказать, что я достоин места в КХЛ

Голкипер ХК «Сочи» Пётр Кочетков отметил, что готов пробиваться в КХЛ через ВХЛ. В этом сезоне хоккеист, ставший бронзовым призёром и лучшим вратарём молодёжного чемпионата мира — 2019, провёл всего два матча в регулярном чемпионате КХЛ.



«После чемпионата мира поговорили с генеральным менеджером. Я ему ответил, что если не будет много игровой практики в КХЛ, то лучше пусть отправляют меня в ВХЛ, где я буду постоянно выходить на лёд.



Прекрасно понимал, что у ХК «Сочи» тяжёлая турнирная ситуация, решалась судьба выхода в плей-офф и тут не до экспериментов, чтобы ставить молодого вратаря. Тем более именно тогда вернулся в строй Константин Барулин.



Считаю, надо доказать своей игрой в ВХЛ, что я достоин места в КХЛ. Вратарь – особая каста, в нападении можно выходить на лёд на несколько смен в четвёртом звене, а ворота одни и вратарь играет все 60 минут. Поэтому и ответственность колоссальная», — цитирует Кочеткова официальный сайт КХЛ.

«Подаренные часы отдам папе». Интервью с русским вратарём, взорвавшим МЧМ Пётр Кочетков был признан лучшим вратарём молодёжного чемпионата мира, а сейчас готов играть за ХК «Рязань».