Стали известны составы ХК «Сочи» и «Локомотива» на шестой матч серии первого раунда плей-офф. Игра пройдёт сегодня, 7 марта, начало — в 19:30 мск. «Железнодорожники» ведут в серии со счётом 3-2 и в случае победы выйдут в полуфинал Западной конференции.
«Сочи»:
Шикин (Барулин);
Рыков — Будкин, Бакош — Коллинз — Шмелёв;
Йокипакка — Ю. Александров, О’Делл — Росен — Капустин;
Воробьёв — Щитов, Лугин — Точицкий — Алтыбармакян;
Д. Александров, Старков — Калетник — Рахимуллин, Полунин.
«Локомотив»:
Салак (Коновалов);
Кутузов — Кронвалль, Юртайкин — Алексеев — Ильенко;
Рафиков — Накладал, Аверин — Локтионов — Санников;
Черепанов — Осипов, Картаев — Красковский — Коршков;
Мисюль, Каюмов — Иванов — Козун.
«Сочи» — «Локомотив»: составы команд на шестой матч серии