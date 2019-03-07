«Сочи» — «Локомотив»: составы команд на шестой матч серии

Стали известны составы ХК «Сочи» и «Локомотива» на шестой матч серии первого раунда плей-офф. Игра пройдёт сегодня, 7 марта, начало — в 19:30 мск. «Железнодорожники» ведут в серии со счётом 3-2 и в случае победы выйдут в полуфинал Западной конференции.



«Сочи»:



Шикин (Барулин);

Рыков — Будкин, Бакош — Коллинз — Шмелёв;

Йокипакка — Ю. Александров, О’Делл — Росен — Капустин;

Воробьёв — Щитов, Лугин — Точицкий — Алтыбармакян;

Д. Александров, Старков — Калетник — Рахимуллин, Полунин.



«Локомотив»:



Салак (Коновалов);

Кутузов — Кронвалль, Юртайкин — Алексеев — Ильенко;

Рафиков — Накладал, Аверин — Локтионов — Санников;

Черепанов — Осипов, Картаев — Красковский — Коршков;

Мисюль, Каюмов — Иванов — Козун.