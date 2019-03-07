«Динамо» и «Йокерит» определились с составами на шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра пройдёт сегодня, 7 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Бело-голубые ведут в серии со счётом 3-2.
«Динамо» М:
Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Тарасов;
Миронов — Койвисто, Моисеев — Мозер — Макаров;
Пепеляев — Зайцев, Муранов — Игумнов — Ефремов.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Й. Йенсен — Лауридсен, Плэтт — Регин — Н. Йенсен;
Лёв — Грант, Иконен — Маннинен — Йормакка;
Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила, Весалайнен.
«Динамо» — «Йокерит»: в воротах хозяев сыграет Бочаров