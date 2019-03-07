«Динамо» — «Йокерит»: в воротах хозяев сыграет Бочаров

«Динамо» и «Йокерит» определились с составами на шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра пройдёт сегодня, 7 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Бело-голубые ведут в серии со счётом 3-2.



«Динамо» М:



Бочаров (Ерёменко);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Тарасов;

Миронов — Койвисто, Моисеев — Мозер — Макаров;

Пепеляев — Зайцев, Муранов — Игумнов — Ефремов.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Й. Йенсен — Лауридсен, Плэтт — Регин — Н. Йенсен;

Лёв — Грант, Иконен — Маннинен — Йормакка;

Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила, Весалайнен.