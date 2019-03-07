«Салават Юлаев» одолел «Металлург» в Уфе и выиграл серию со счётом 4-2

«Салават Юлаев» встречался с «Металлургом» в шестом матче серии первого раунда плей-офф, который прошёл в Уфе. Игра закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.



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Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 15-й минуте благодаря точному броску Теэму Хартикайнена. Гости отыгрались в концовке второго периода стараниями Михала Булиржа, реализовавшего численный перевес. Хозяева взяли тренерский запрос на положение «вне игры», но арбитры гол «Магнитки» не отменили. Гости вышли вперёд за две секунды до сирены на второй перерыв — Ник Шор огорчил голкипера Юху Метсолу, реализовав выход один на один. Хартикайнен перевёл игру в овертайм за 46 секунд до сирены об окончании третьего периода, а в овертайме победу хозяевам принёс Йоонас Кемппайнен.

Уфимская команда выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в полуфинал Восточной конференции.