«Салават Юлаев» сравнял счёт в концовке третьего периода шестого матча серии первого раунда плей-офф с «Металлургом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Уфимская команда восстановила равновесие при счёте 1:2 усилиями Теэму Хартикайнена, оформившего дубль. Финский хоккеист поразил ворота соперника за 46 секунд до конца третьего периода. Арбитры прибегли к помощи видеоповтора, но оставили в силе первоначальное решение.



Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Салават»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Верещагин, Кулёмин — Эллисон — Мозякин;

Береглазов — Рылов, Расмуссен — Пакаринен — Дорофеев;

Матушкин — Бирюков, Платонов — Шор — Булирж;

Дронов, Язьков, Любимов — Неколенко — Тимкин.

«Салават» — «Металлург»: уфимцы сравняли счёт за 46 секунд до конца 3-го периода

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.