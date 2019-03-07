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«Салават» — «Металлург»: уфимцы сравняли счёт за 46 секунд до конца 3-го периода

«Салават» — «Металлург»: уфимцы сравняли счёт за 46 секунд до конца 3-го периода
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» сравнял счёт в концовке третьего периода шестого матча серии первого раунда плей-офф с «Металлургом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уфимская команда восстановила равновесие при счёте 1:2 усилиями Теэму Хартикайнена, оформившего дубль. Финский хоккеист поразил ворота соперника за 46 секунд до конца третьего периода. Арбитры прибегли к помощи видеоповтора, но оставили в силе первоначальное решение.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Салават»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.

«Металлург»:

Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Верещагин, Кулёмин — Эллисон — Мозякин;
Береглазов — Рылов, Расмуссен — Пакаринен — Дорофеев;
Матушкин — Бирюков, Платонов — Шор — Булирж;
Дронов, Язьков, Любимов — Неколенко — Тимкин.

«Салават» — «Металлург»: уфимцы сравняли счёт за 46 секунд до конца 3-го периода

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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