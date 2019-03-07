«Салават» — «Металлург»: команды в четвёртый раз в серии сыграют овертайм

«Салават Юлаев» сравнял счёт в концовке третьего периода шестого матча серии первого раунда плей-офф с «Металлургом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Уфимская команда восстановила равновесие при счёте 1:2 усилиями Теэму Хартикайнена, оформившего дубль. Таким образом, для выявления победителя командам придётся в четвёртый раз в серии провести дополнительное время. В первой игре «Магнитка» победила со счётом 2:1 ОТ, в четвёртом матче подопечные Йозефа Яндача выиграли с аналогичным счётом, а в пятой игре победа досталась «Салавату» — 2:1 ОТ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Салават»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Верещагин, Кулёмин — Эллисон — Мозякин;

Береглазов — Рылов, Расмуссен — Пакаринен — Дорофеев;

Матушкин — Бирюков, Платонов — Шор — Булирж;

Дронов, Язьков, Любимов — Неколенко — Тимкин.