«Динамо» — «Йокерит»: бело-голубые забросили четыре шайбы за 13 минут

Московское «Динамо» ударно проводит первый период шестого матча серии первого раунда плей-офф с «Йокеритом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Подопечные Владимира Крикунова забросили четыре шайбы за 13 минут. Результативными бросками отметились Михал Чайковски, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов и Егор Зайцев. Бело-голубые ведут в серии со счётом 3-2.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Динамо» М
Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Тарасов;
Миронов — Койвисто, Моисеев — Мозер — Макаров;
Пепеляев — Зайцев, Муранов — Игумнов — Ефремов.
«Йокерит»
Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О'Нилл;
Й. Йенсен — Лауридсен, Плэтт — Регин — Н. Йенсен;
Лёв — Грант, Иконен — Маннинен — Йормакка;
Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила, Весалайнен.