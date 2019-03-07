«Динамо» — «Йокерит»: бело-голубые забросили четыре шайбы за 13 минут

Московское «Динамо» ударно проводит первый период шестого матча серии первого раунда плей-офф с «Йокеритом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Подопечные Владимира Крикунова забросили четыре шайбы за 13 минут. Результативными бросками отметились Михал Чайковски, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов и Егор Зайцев. Бело-голубые ведут в серии со счётом 3-2.



Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Динамо» М



Бочаров (Ерёменко);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Тарасов;

Миронов — Койвисто, Моисеев — Мозер — Макаров;

Пепеляев — Зайцев, Муранов — Игумнов — Ефремов.



«Йокерит»



Калниньш (Запольски);

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О'Нилл;

Й. Йенсен — Лауридсен, Плэтт — Регин — Н. Йенсен;

Лёв — Грант, Иконен — Маннинен — Йормакка;

Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила, Весалайнен.