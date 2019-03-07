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«Динамо» — «Йокерит»: бело-голубые забросили четыре шайбы за 13 минут

«Динамо» — «Йокерит»: бело-голубые забросили четыре шайбы за 13 минут
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» ударно проводит первый период шестого матча серии первого раунда плей-офф с «Йокеритом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Подопечные Владимира Крикунова забросили четыре шайбы за 13 минут. Результативными бросками отметились Михал Чайковски, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов и Егор Зайцев. Бело-голубые ведут в серии со счётом 3-2.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Динамо» М

Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Тарасов;
Миронов — Койвисто, Моисеев — Мозер — Макаров;
Пепеляев — Зайцев, Муранов — Игумнов — Ефремов.

«Йокерит»

Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О'Нилл;
Й. Йенсен — Лауридсен, Плэтт — Регин — Н. Йенсен;
Лёв — Грант, Иконен — Маннинен — Йормакка;
Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила, Весалайнен.

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