Жест Панина арбитрам, не зафиксировавшим фол со стороны Любимова

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил повреждение в овертайме шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ.

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Хоккеиста впечатал в борт нападающий «Магнитки» Роман Любимов, однако судейская бригада не зафиксировала нарушения правил. Панин иронично отреагировал на решение арбитров, показав им большой палец.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Салават»



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.



«Металлург»



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Верещагин, Кулёмин — Эллисон — Мозякин;

Береглазов — Рылов, Расмуссен — Пакаринен — Дорофеев;

Матушкин — Бирюков, Платонов — Шор — Булирж;

Дронов, Язьков, Любимов — Неколенко — Тимкин.