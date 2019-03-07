Жест Панина арбитрам, не зафиксировавшим фол со стороны Любимова

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил повреждение в овертайме шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Календарь Кубка Гагарина — 2019
Хоккеиста впечатал в борт нападающий «Магнитки» Роман Любимов, однако судейская бригада не зафиксировала нарушения правил. Панин иронично отреагировал на решение арбитров, показав им большой палец.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Салават»
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.
«Металлург»
Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Верещагин, Кулёмин — Эллисон — Мозякин;
Береглазов — Рылов, Расмуссен — Пакаринен — Дорофеев;
Матушкин — Бирюков, Платонов — Шор — Булирж;
Дронов, Язьков, Любимов — Неколенко — Тимкин.