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Жест Панина арбитрам, не зафиксировавшим фол со стороны Любимова

Жест Панина арбитрам, не зафиксировавшим фол со стороны Любимова
Хоккей / КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил повреждение в овертайме шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Календарь Кубка Гагарина — 2019

Хоккеиста впечатал в борт нападающий «Магнитки» Роман Любимов, однако судейская бригада не зафиксировала нарушения правил. Панин иронично отреагировал на решение арбитров, показав им большой палец.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Салават»

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Скориков, Солодухин — Хохряков — Майоров.

«Металлург»

Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Верещагин, Кулёмин — Эллисон — Мозякин;
Береглазов — Рылов, Расмуссен — Пакаринен — Дорофеев;
Матушкин — Бирюков, Платонов — Шор — Булирж;
Дронов, Язьков, Любимов — Неколенко — Тимкин.

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