Мозякин не забил ни одного гола в серии с «Салаватом», у Кулёмина ноль очков

«Салават Юлаев» встречался с «Металлургом» в шестом матче серии первого раунда плей-офф, который прошёл в Уфе. Игра закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.



Лидер «Магнитки» Сергей Мозякин не забил в ходе серии ни одной шайбы, а нападающий Николай Кулёмин не набрал ни одного очка. Игроки являются одними из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги. Суммарный показатель полезности первой тройки «Металлурга» составил "-17".



Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 15-й минуте благодаря точному броску Теэму Хартикайнена. Гости отыгрались в концовке второго периода стараниями Михала Булиржа, реализовавшего численный перевес. Хозяева взяли тренерский запрос на положение «вне игры», но арбитры гол «Магнитки» не отменили. Гости вышли вперёд за две секунды до сирены на второй перерыв — Ник Шор огорчил голкипера Юху Метсолу, реализовав выход один на один. Хартикайнен перевёл игру в овертайм за 46 секунд до сирены об окончании третьего периода, а в овертайме победу хозяевам принёс Йоонас Кемппайнен.

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