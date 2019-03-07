«Динамо» после первого периода обыгрывает «Йокерит» со счётом 5:0

Московское «Динамо» обыгрывает «Йокерит» со счётом 5:0 после первого периода шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Результативными бросками в составе команды Владимира Крикунова отметились Михал Чайковски, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Егор Зайцев и Даниил Тарасов. Бело-голубые ведут в серии со счётом 3-2.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Динамо» М
Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Тарасов;
Миронов — Койвисто, Моисеев — Мозер — Макаров;
Пепеляев — Зайцев, Муранов — Игумнов — Ефремов.
«Йокерит»
Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О'Нилл;
Й. Йенсен — Лауридсен, Плэтт — Регин — Н. Йенсен;
Лёв — Грант, Иконен — Маннинен — Йормакка;
Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила, Весалайнен.
Посмотреть видеообзор первого периода можно на официальном сайте КХЛ.