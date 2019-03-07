«Динамо» после первого периода обыгрывает «Йокерит» со счётом 5:0

Московское «Динамо» обыгрывает «Йокерит» со счётом 5:0 после первого периода шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ.



Результативными бросками в составе команды Владимира Крикунова отметились Михал Чайковски, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Егор Зайцев и Даниил Тарасов. Бело-голубые ведут в серии со счётом 3-2.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Динамо» М



Бочаров (Ерёменко);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Тарасов;

Миронов — Койвисто, Моисеев — Мозер — Макаров;

Пепеляев — Зайцев, Муранов — Игумнов — Ефремов.



«Йокерит»



Калниньш (Запольски);

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О'Нилл;

Й. Йенсен — Лауридсен, Плэтт — Регин — Н. Йенсен;

Лёв — Грант, Иконен — Маннинен — Йормакка;

Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила, Весалайнен.

Посмотреть видеообзор первого периода можно на официальном сайте КХЛ.