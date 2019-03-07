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«Динамо» после первого периода обыгрывает «Йокерит» со счётом 5:0

«Динамо» после первого периода обыгрывает «Йокерит» со счётом 5:0
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» обыгрывает «Йокерит» со счётом 5:0 после первого периода шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Результативными бросками в составе команды Владимира Крикунова отметились Михал Чайковски, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Егор Зайцев и Даниил Тарасов. Бело-голубые ведут в серии со счётом 3-2.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Динамо» М

Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Тарасов;
Миронов — Койвисто, Моисеев — Мозер — Макаров;
Пепеляев — Зайцев, Муранов — Игумнов — Ефремов.

«Йокерит»

Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О'Нилл;
Й. Йенсен — Лауридсен, Плэтт — Регин — Н. Йенсен;
Лёв — Грант, Иконен — Маннинен — Йормакка;
Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила, Весалайнен.

Посмотреть видеообзор первого периода можно на официальном сайте КХЛ.

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