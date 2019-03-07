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Ошибались ли вы, оценивая тренерские способности Цулыгина?

Ошибались ли вы, оценивая тренерские способности Цулыгина?
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» встречался с «Металлургом» в шестом матче серии первого раунда плей-офф, который прошёл в Уфе. Игра закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев. Уфимская команда выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в полуфинал Восточной конференции.

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«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Ошибались ли вы, оценивая тренерские способности Николая Цулыгина?»

— Да, Николай Леонидович.
— Нет, это всего лишь первый раунд.

Предсказамус настрадал. Четыре человека верят в Уфу, с ними всё нормально?
Прогнозы на первый раунд плей-офф КХЛ. Часть первая.

Принять участие в опросе можно также на PlayBuzz.

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