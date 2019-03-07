Ошибались ли вы, оценивая тренерские способности Цулыгина?

«Салават Юлаев» встречался с «Металлургом» в шестом матче серии первого раунда плей-офф, который прошёл в Уфе. Игра закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев. Уфимская команда выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в полуфинал Восточной конференции.



Календарь игр Кубка Гагарина — 2019



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Предсказамус настрадал. Четыре человека верят в Уфу, с ними всё нормально? Прогнозы на первый раунд плей-офф КХЛ. Часть первая.

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