Яндач: первое звено «Салавата» отдохнуло и было лучше готово к серии

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (2-4).



«Я хотел бы ещё раз поздравить команду Николая Цулыгина с победой. Желаю, чтобы в следующей серии удача была также на стороне «Салавата». Сегодня команда играла хорошо и на победу. Были моменты, когда не смогли забить. Во всей серии тяжело забивали, и уже четвёртая игра в овертайме. Уфа забила, а мы, к сожалению, заканчиваем сезон.



Понравилась ли мне игра наших лидеров? Вася Кошечкин очень хорошо играл, Серёгу Мозякина хорошо закрывали, ему было очень тяжело. Наши хоккеисты не играли так, как первое звено Уфы. Тройка Кемпайнена отдохнула и лучше была готова к серии, они были свежее.



Была ли эпидемия? Заболел Дронов, в начале серии приболел Мозякин, потеряли Чибисова, но эпидемии не было. Были ли мысли дать отдохнуть лидерам перед плей-офф? Мысли были, но мы боролись за более высокое место», — передает слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

Звёздам «Магнитки» пора на отдых. Их затоптал «Салават» Уфимцы сравняли счёт за 46 секунд до конца третьего периода, а потом додавили соперника в овертайме.