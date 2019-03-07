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ХК «Сочи» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» обыграл ХК «Сочи» со счётом 5:2 в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ, который прошёл на льду «леопардов».

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Хозяева вышли вперёд на 11-й минуте благодаря Роберту Росену, реализовавшему большинство. Подопечные Дмитрия Квартальнова отыгрались стараниями Даниила Мисюля. Во втором периоде Павел Красковский оформил дубль, на что черноморский клуб ответил голом Мартина Бакоша. Даниил Апальков реализовал численный перевес и снова увеличил преимущество до двух шайб, а в концовке периода Якуб Накладал оформил пятый гол в ворота хозяев и установил окончательный счёт.

«Железнодорожники» выиграли серию со счётом 4-2 и вышли в полуфинал Западной конференции.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
07 марта 2019, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 5
1:1, 1:4, 0:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Росен (Шмелёв, Йокипакка) – 10:43 (5x4), 1:1 – Мисюль (Каюмов, Козун) – 14:52 (5x5), 1:2 – Красковский (Санников) – 24:08 (5x5), 1:3 – Коршков (Коршков) – 27:06 (5x5), 2:3 – Бакош (Будкин, Шмелёв) – 28:06 (5x5), 2:4 – Апальков (Козун, Накладал) – 30:18 (5x4), 2:5 – Накладал (Каюмов, Иванов) – 38:35 (5x5)

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

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