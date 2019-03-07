«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

«Локомотив» обыграл ХК «Сочи» со счётом 5:2 в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ, который прошёл на льду «леопардов».



Календарь игр Кубка Гагарина — 2019



Хозяева вышли вперёд на 11-й минуте благодаря Роберту Росену, реализовавшему большинство. Подопечные Дмитрия Квартальнова отыгрались стараниями Даниила Мисюля. Во втором периоде Павел Красковский оформил дубль, на что черноморский клуб ответил голом Мартина Бакоша. Даниил Апальков реализовал численный перевес и снова увеличил преимущество до двух шайб, а в концовке периода Якуб Накладал оформил пятый гол в ворота хозяев и установил окончательный счёт.



«Железнодорожники» выиграли серию со счётом 4-2 и вышли в полуфинал Западной конференции.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.