«Йокерит» в третий раз за пять лет в КХЛ вылетел из плей-офф в первом раунде

«Динамо» обыграло «Йокерит» со счётом 6:2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Благодаря этой победе бело-голубые выиграли серию со счётом 4-2 и вышли в полуфинал Западной конференции.



Финская команда в третий раз за пять лет выбыла из плей-офф КХЛ в первом раунде. В сезоне-2015/16 «шуты» уступили «Торпедо» (2-4), а годом спустя проиграли ЦСКА со счётом 0-4. В 2015 году «Йокерит» прошёл в первом раунде минское «Динамо» (4-1), а затем проиграл ЦСКА (1-4). В прошлом сезоне клуб из Хельсинки обыграл в первом раунде «Сочи» (4-1), но затем уступил московским «армейцам» со счётом 2-4.

Исход матча был решён в первом игровом отрезке, в ходе которого в ворота финского клуба влетело пять шайб. Счёт открыл Михал Чайковски, затем Владимир Брюквин реализовал большинство, после чего отличились Владислав Ефремов и Егор Зайцев. Точку в периоде поставил Даниил Тарасов, отметившийся голом в большинстве. Во втором периоде Дмитрий Кагарлицкий забросил шестую шайбу в ворота «шутов», на что они ответили голами Никласа Йенсена и Марко Анттилы.