«Динамо» — «Йокерит»: хозяева нанесли 24 броска в створ ворот, гости — 45

«Динамо» обыграло «Йокерит» со счётом 6:2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Благодаря этой победе бело-голубые выиграли серию со счётом 4-2 и вышли в полуфинал Западной конференции.



Хоккеисты финского клуба перебросали команду Владимира Крикунова со счётом 45-24, но при этом сумели забросить всего две шайбы. После первого периода счёт по броскам был 17-11 в пользу московского клуба.



Финская команда в третий раз за пять лет выбыла из плей-офф КХЛ в первом раунде. В сезоне-2015/16 «шуты» уступили «Торпедо» (2-4), а годом спустя проиграли ЦСКА со счётом 0-4. В 2015 году «Йокерит» прошёл в первом раунде минское «Динамо» (4-1), а затем проиграл ЦСКА (1-4). В прошлом сезоне клуб из Хельсинки обыграл в первом раунде «Сочи» (4-1), но затем уступил московским «армейцам» со счётом 2-4.

«Динамо» одержало победу в матче с «Йокеритом» и выиграло серию со счётом 4-2