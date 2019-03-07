«Динамо» не пропустило ни одной шайбы в меньшинстве в серии с «Йокеритом»

«Динамо» обыграло «Йокерит» со счётом 6:2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Благодаря этой победе бело-голубые выиграли серию со счётом 4-2 и вышли в полуфинал Западной конференции.



Подопечные Владимира Крикунова за всю серию не пропустили ни одной шайбы в меньшинстве. Московская команда заработала 70 штрафных минут, «шуты» — 82, но при этом 42 из них финский клуб заработал в шестой игре серии.

Финская команда в третий раз за пять лет выбыла из плей-офф КХЛ в первом раунде. В сезоне-2015/16 «шуты» уступили «Торпедо» (2-4), а годом спустя проиграли ЦСКА со счётом 0-4. В 2015 году «Йокерит» прошёл в первом раунде минское «Динамо» (4-1), а затем проиграл ЦСКА (1-4). В прошлом сезоне клуб из Хельсинки обыграл в первом раунде «Сочи» (4-1), но затем уступил московским «армейцам» со счётом 2-4.