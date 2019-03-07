Кожевников: Яндач — не тренер для «Магнитки», его хоккей — не для наших игроков

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает неудачной работу Йозефа Яндача в «Металлурге».

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«Перед началом сезона я уже говорил, что Яндач — не тренер для «Магнитки». Чешский хоккей привить нашим игрокам очень тяжело. У команды не было никакой импровизации, была игра чисто по заданию. Да, они привезли человека, на которого надеялись. У них играли три-четыре молодых парня. Может быть, в следующем году от них будет какая-нибудь вещь. Этот сезон вышел неудачным, у «Металлурга» было мало ярких игр.



Стоит ли убирать Яндача? Это не моё дело, но мне не понравилось, как команда играла при нём. Это была монотонная игра, работа. Возьмите сборную Чехии, с которой он работал. Там играли взрослые игроки, а в «Металлурге» есть молодые ребята, с которыми надо работать. Надо по-другому к этому относиться.

Лидеры «Магнитки» сыграли неудачно? За всё отвечает тренер. Это и моральная, психологическая и физическая поддержка. Но не видно было качественных изменений», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.