Марьямяки: честная серия с «Динамо», это очень сильная и классная команда

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с «Динамо» (2-4).

«В первую очередь я хочу поздравить соперника с победой. Благодарю «Динамо» за честную и отличную серию. Первые пять матчей заканчивались с разницей в одну шайбу, сегодня всё закончилось в первом периоде. «Динамо» — это очень сильная и классная команда, которая обладает прекрасными вратарями. У них есть игроки, которые в состоянии решить результат матча, также у «Динамо» очень вязкая оборона. Что касается нас, то всю серию мы очень мало забивали, особенно в большинстве. В большинстве мы закончили серию с результатом 0:2. Первые 30 игр сезона мы провели с процентом большинства 40, следующие 30 игр – было 10%. Процент падал, так случилось и в плей-офф.

Перед матчем всё указывало на то, что мы готовы к игре. Первый же бросок по нашим воротам заканчивается голом. После этого мы не смогли справиться с навалом соперника. Нет объяснений нашей игре, это непростительно. «Динамо» провело отличный матч.

Если подводить итоги сезона, то для нас это неудовлетворительный результат. Мы в третий раз вылетели в первом раунде плей-офф. Это недопустимо. Будем разбираться. Ещё раз «Динамо» с победой, желаю дальнейших успехов этому клубу», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.