Крикунов: удаления «Динамо» — не только наша проблема, но и судей

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов оценил работу арбитров в серии первого раунда плей-офф с «Йокеритом» (4-2).

«Большое количество удалений? Это не такая большая проблема, и не только наша, но и судей. Потому что не все удаления были чисто заработанные игроками «Динамо». Да, в каждой игре мы почти по целому периоду играли в меньшинстве. С другой стороны, хорошо, что мы натренировали игру втроём, вчетвером. Нам это пригодится со следующим соперником. Там опять придётся много играть в меньшинстве.

У Ерёменко грипп, сегодня он и на игру не должен был раздеваться. Но мы решили подстраховаться, так-то Кузнецов должен был сидеть. Не дай бог, если грипп в команду войдёт», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.