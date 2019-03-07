Кагарлицкий: «Динамо» велось на провокации, нужно делать выводы по дисциплине

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с «Йокеритом» (4-2).

«Интересная серия получилась для болельщиков. Хотелось бы пораньше закончить её, но в Москве при своих болельщиках приятно завершать. Хорошо, что получилось выиграть именно сегодня. Мы основательно готовились к этой игре, провели большой анализ. Мы знали, в чём нужно добавить. Хорошо, что удалось такое начало, дальше мы терпели, но пропустили два необязательных гола. Главное победа, без разницы с каким счётом в плей-офф побеждать.

ЦСКА не простит столько удалений? Мы постараемся сделать выводы насчёт дисциплины. У нас были неоправданные удаления. В основном мы велись на провокации «Йокерита». Сделаем выводы и постараемся такого больше не делать. В меньшинстве играть очень тяжело, потому что вся нагрузка выпадает на одних и тех же ребят. Надеюсь, что мы не будем столько удаляться дальше», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.