Бочаров – о серии с ЦСКА: мы такие же люди, за счёт команды можем всех обыграть

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с «Йокеритом» (4-2). В полуфинале Западной конференции подопечные Владимира Крикунова сыграют с ЦСКА, если СКА обыграет «Спартак».

«Конечно, получилась тяжёлая серия. У них сильная команда, по именам они и посильнее нас. Но каждый выкладывался на 150-200%, за счёт сплочённости удалось пройти их. Сегодня понимали, что не хотелось возвращаться в Финляндию. Заканчивать надо было всё. Девушки будут завтра ждать на праздник, им хотелось сделать подарок. Хорошо, что так всё закончилось.

В плей-офф редко увидишь пять шайб за период. Не знаю, что ребята выпили сегодня перед матчем. Мы здорово сыграли и реализовали почти все моменты. Дальше играли по счёту. Один раз неудачно для меня всё сложилось, второй раз я ошибся. Спасибо парням, что доиграли матч. У меня больше эмоций от победы в серии, для меня это впервые в плей-офф. Приятно сыграть в проходном матче, спасибо тренерскому штабу, что дали сыграть. Дальше будет ещё тяжелее, но мы будем готовы.

У нас сбой случился в системе, я заболел на старте серии. Не знаю, как бы тогда всё получилось. Главное, что мы оба с Сашей Ерёменко выходили на лёд, и чтобы команда побеждала.

Наверное, сейчас нужно отдохнуть и хорошо восстановиться. Мы такие же люди. Да, там хорошая команда, но за счёт общекомандных действий мы можем всех обыгрывать», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.