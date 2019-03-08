Бучневич забросил 14-ю шайбу в сезоне, повторив личный рекорд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После первого периода «синерубашечники» впереди со счётом 1:0.



На девятой минуте единственную шайбу забросил российский форвард гостей Павел Бучневич. Ассистентом выступил Брендан Лемье.

Посмотреть видео гола Бучневича можно на официальном сайте лиги.

Этой 14-й гол Бучневича в сезоне -повторение личного рекорда в НХЛ. Всего на его счету 24 очка в 50 матчах – 14 голов и 13 результативных передач при показателе полезности «-8» и 11 минутах штрафа. В прошлом сезоне он набрал 43 (14+29) балла.

«Рейнджерс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Синерубашечники» не могут победить в пяти матчах подряд.